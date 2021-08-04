رئيس وزراء باكستان يبحث مع رئيس البرلمان العربي القضية الفلسطينية ومواجهة الإسلاموفوبيا

بحث رئيس وزراء باكستان عمر خان، خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والوفد المرافق له، عددا من القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك من بينها القضية الفلسطينية والأمن الاقتصادي ومواجهة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى باكستان.

وأعرب رئيس وزراء باكستان خلال اللقاء عن تقديره الكبير لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى البرلماني، مؤكدا على علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلاده بالدول العربية، والتي تعكسها الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك على أعلى المستويات.

وأكد تطابق وجهات النظر بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى تعزيز لغة الحوار البنَّاء في حل جميع الأزمات، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة آسيا، والسعي المشترك إلى تحقيق ركائز الأمن الاقتصادي المستدام، مشددا على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تمثل أحد التحديات المشتركة التي يواجهها العالمين العربي والإسلامي، والتي تتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهتها والتغلب عليها.

ومن جانبه، أكد العسومي، اهتمام البرلمان العربي بتعزيز العلاقات بين الدول العربية وباكستان، خاصة في ظل وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الشامل بين الجانبين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال استكشاف مجالات الاستثمار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وتنويع مجالات الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية، وإنشاء مجالس تنسيق مشتركة بين الدول العربية وباكستان.

وشدد العسومي على أن نقاط الاتفاق الكبيرة بين الجانبين العربي والباكستاني، تمثل مدخلا بنَّاءً في توثيق التعاون بين الدول العربية والإسلامية، خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلا عن الدعم المتبادل للقضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.