اليونان: رجال الإطفاء مستمرون في محاولات إخماد حرائق غابات بضواحي أثينا

يكافح رجال الاطفاء في اليونان لإخماد حريق كبير في الضواحي الشمالية لأثينا اليوم الأربعاء، قبل هبوب عواصف جديدة يمكن أن تؤدي لتجدد الحريق مرة أخرى.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد القيام بجولة حول المنطقة المتضررة: "هذا الحريق بمثابة كابوس على ضواحي المدينة". وأضاف أن الأولوية القصوى هى إنقاذ الأرواح.

وجرى نشر مروحيات وطائرات منذ الصباح لاحتواء الحرائق. وقد هدأت الرياح خلال الوقت الحالي.

وقال أحد رجال الأطفاء للتلفزيون الحكومي: "نأمل السيطرة على الحريق اليوم قبل هبوب العواصف مجددا". ولم تتوافر المعلومات حول الخسائر البشرية صباح اليوم. وجرى إخلاء عدة أماكن أمس الثلاثاء.

وبسبب الدخان القوي وعدم هبوب الرياح، انخفضت الرؤية لبضعة أمتار في أثينا هذا الصباح.

وحثت وكالة الدفاع المدني المواطنين على البقاء في المنازل، وقالت" ابقوا في المنازل. ويجب إغلاق جميع النوافذ".

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في أثينا اليوم ما بين 43 و44 درجة مئوية. وقال مكتب الأرصاد إن موجة الحر ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

واشتعل نحو 40 حريقا في أنحاء البلاد في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وفقا لما قاله متحدث باسم هيئة الدفاع المدني. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن المئات من المنازل احترقت أو تضررت.