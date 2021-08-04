انضمت الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط وإفريقيا لأسطول هيئة قناة السويس والتى وصلت قبل أيام قادمة من ميناء روتردام في هولندا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم رفع العلم المصري على الكراكة الجديدة في احتفالية كبرى أقيمت بالمارينا المطل على قناة السويس الجديدة.

وفى كلمته أكد الفريق أسامة ربيع، أن رفع العلم المصرى على الكراكة حسين طنطاوى يأتى تكريما وتقديرا لدور المشير طنطاوى الوطنى فى تسليح القوات المسلحة وقيادة مصر فى مرحلة انتقالية هامة والحفاظ على مقدرات الوطن وأرضه وحدوده وتقدمه عطاء غير محدود لمصر وهو أقل ما يمكن تقديمه للمشير طنطاوى تقديرا لشخصه الكريم.

وأضاف ربيع أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وتحديث أسطول الكراكات يأتي الاحتفال برفع العلم على الكراكة طنطاوى والتي تعد إضافة غير مسبوقة لاسطول كراكات الهيئة بما تحمله من إمكانيات متطورة تضعها فى الفئة العالمية الأولى بين مثيلاتها وما تتميز به من نظم التحكم والسلامة التى تواكب المعايير الدولية وأوضح ربيع إن مشروع تطوير وتوسعة قناة السويس فى القطاع الجنوبى شهد تكريك 4 ملايين متر مكعب وتطوير أسطول النقل البحرى والقدرة التنافسية منها بناء 4 قاطرات جدية بترسانة بورسعيد البحرية فى مدة لا تتجاوز العام ورفع العلم على قاطرتين جديدتين خلال الاحتفالية، بجانب إنضمام 3 لنشات هى الأحدث فى مواجهة الانسكاب البترولي.

وقال ربيع إن إيرادات يوليو الماضى بلغت 530 مليون دولار بزيادة 20% عن يوليو من العام الماضى التى بلغت 440 مليون دولار، وعبور 1424 سفينة فى يوليو 2020 مقابل 1670 سفينة فى يوليو الماضى بزيادة 17,3%.

وحققت قناة السويس خلال 6 أعوام الماضية منذ افتتاح قناة السويس الجديدة 33,1 مليار دولار بزيادة نسبتها 3,8% عن الستة أعوام السابقة لافتتاح القناة التى بلغت 30 مليار دولار.

وأكد ربيع إقامة مشروعات عملاقة لتسهيل العبور من وإلى سيناء وبناء معديتيين جديديين لتسهيل حركة نقل البضائع من وإلى سيناء.

تسلم درع الكراكة القبطان أحمد طنطاوى، شقيق المشير حسين طنطاوى وشهدت الاحتفالية عرض فيلما تسجيليا عن مسيرة المشير حسين طنطاوى ودوره الوطني والمناصب القيادية التى تولاها، فيما كرم الدكتور مصطفى مدبولى عدد من العاملين بالهيئة من مختلف الإدارات تقديرا لجهودهم.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى إلى موقع الكراكة بالقناة لرفع العلم المصرى عليها.

والكراكة حسين طنطاوى تتميز بمواصفات متطورة ويبلغ طولها الكلي 147,4 متراً وعرضها 23 متراً وغاطس 5,5 متراً، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال – ساعة، على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو مترات وقدرة كلية 29190 كيلو وات، وتتميز بالقدرة على التعامل مع جميع أنواع التربة بما فيها الصخرية.

ومن المقرر أن تشارك الكراكة طنطاوى فى مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي ومشروعات تطوير القناة.