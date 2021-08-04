وزيرة البيئة: نشترك مع «الطيران» لإعداد تصور ليكون مطار القاهرة أكثر استدامة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الطائرات تصدر انبعاثات تؤثر على غازات الاحتباس الحراري وتسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن وزارة البيئة تشترك مع وزارة الطيران المدني في محاولة إعداد تصور لمطار أكثر استدامة، لكي يكون صديقًا للبيئة.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت في العام الماضي، على حوكمة استهلاك المياه في مطار القاهرة الدولي، عبر إنشاء محطة صرف صناعي لإعادة استخدام المياه المعالجة التي تكون بها مساحات خضراء.

وأوضحت أن الشاشات الموجودة بمطار القاهرة تعمل بالطاقة الكهربائية التقليدية، مشيرة إلى هناك خلايا طاقة شمسية صغيرة، توضع أعلى المباني.

وأفادت بأنه تم بالفعل تغيير اللمبات الموجودة في مطار القاهرة، لتكون موفرة للطاقة، مشيرة إلى أن الدولة تحاول أن تكون أكثر استدامة من الناحية البيئية، مع ضرورة أن تكون هذه الصورة الذهنية مُطبقة على الأرض.

وكانت وزيرة البيئة إلى جانب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهدوا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي؛ لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية فى مطار القاهرة الجوي.