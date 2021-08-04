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اليمن..الحوثيون يعلنون مقتل ثلاثة من ضباطهم

الحوثيون
الحوثيون
صنعاء (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 6:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 6:55 م
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من ضباطها في مواجهات مع القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية. 

وقالت وكالة أنباء (سبأ) التابعة للحوثيين إنه "تم تشييع العقيد نادر محمد سوادي، والنقيب محمد أحمد أبو طالب، والنقيب هلال منصور الجلة، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن وأمنه واستقراره"، في إشارة إلى المواجهات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا. 

وتم تشييع الضباط الثلاثة بالعاصمة صنعاء، بحضور عدد من القيادات العسكرية الحوثية، قبل أن يتم نقل جثمان كل واحد إلى مسقط رأسه. 

وتدور مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، خصوصا بمحافظة مأرب التي استنزفت الطرفين بشريا وماديا بشكل غير مسبوق.

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