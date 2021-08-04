ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد في يوليو

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في يوليو، حيث عزز ضعف الدولار قيمة الأصول غير الدولارية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى 7ر458 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر الماضي ، بزيادة قدرها 58ر4 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقًا للبنك المركزي الكوري الجنوبي.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وسبائك الذهب.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 9ر414 مليار دولار بنهاية يوليو، بانخفاض قدره 44ر4 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وهو ما يمثل 5ر90% من احتياطي النقد الأجنبي.

لكن قيمة الودائع المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بمقدار 92ر8 مليار دولار لتصل إلى 8ر30 مليار دولار، وظلت قيمة سبائك الذهب التي يمتلكها البنك المركزي دون تغيير عند 79ر4 مليار دولار.

وفي نهاية يونيو، كانت كوريا الجنوبية هي ثامن أكبر دولة من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في العالم.