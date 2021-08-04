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أعرب قراء جريدة «الشروق» عن عدم رضاهم بشكل تام عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي «أولمبياد طوكيو 2020».

وجاءت نتيجة الاستبيان الذي أجراه موقع «الشروق» حول مدى رضا القراء عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو، كالآتي:

10.7% راض جدا

13.8% محايد

64.6% غير راض تماما

10.9% غير مهتم

وودع منتخب مصر الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل بنتيجة صفر مقابل واحد.

وبالرغم من خسارة المنتخب الأولمبي، تقترب البعثة المصرية من تحقيق أفضل حصيلة للفراعنة في الأولمبياد، حيث أصبحت على بعد ميداليتين فقط من معادلة حصيلة أولمبياد لوس أنجلوس 1932 ولندن 1936 وأثينا 2004 برصيد 5 ميداليات.

جاء ذلك بعد تتويج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد فوزه على البطل الروسي، أرتيم سكور.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد برونزيتي التايكوندو اللتان تُوج بهما هداية ملاك وسيف عيسى الشهر الماضي.

وبذلك تكون مصر قد عادلت حصيلة ميدالياتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، برصيد 3 ميداليات، مع تبقي 4 أيام أخرى ستتنافس فيهم مصر في ألعاب أخرى مثل كرة اليد والخماسي الحديث والكاراتيه.

ويعلق المصريون الآمال على منتخب كرة اليد لتحقيق ميدالية أخرى، حيث من المقرر أن تقام مباراة مصر مع منتخب فرنسا، في العاشرة صباح غدًا الخميس، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.