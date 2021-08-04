 إصابات بتفجير في كابل - بوابة الشروق
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إصابات بتفجير في كابل

رويترز
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 7:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 7:01 ص

أفادت وسائل إعلام أفغانية بإصابة شخصن على الأقل بانفجار قنبلة في العاصمة كابل صباح اليوم الاربعاء.

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