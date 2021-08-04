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عرضت فضائية «فرانس 24» مقطع فيديو يرصد محاولة متظاهرين لبنانيين، اليوم الأربعاء، اقتحام منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، تزامنًا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

ونظم مئات اللبنانيين مسيرة حاشدة، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.

وانطلقت المسيرة في شوارع العاصمة وحمل المشاركون الأعلام واللافتات المطالبة بمحاسبة المسئولين عن انفجار المرفأ.

كما انطلقت مسيرة أخرى للقطاع الطبي تحت مسمى «مسيرة القمصان البيض»، والذي تعرض إلى خسائر كبيرة إثر الانفجار، بالإضافة إلى جائحة كورونا.