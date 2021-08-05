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حرائق الغابات المشتعلة في جنوب تركيا تهدد محطة طاقة

حرائق الغابات
حرائق الغابات
إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 11:56 م
يكافح الآلاف الأشخاص على الأرض بدعم من طائرات إطفاء الحرائق والطائرات المسيرة والمروحيات لإخماد حرائق الغابات الضخمة في سبعة أقاليم ومدن بجنوب تركيا، حيث كادت النيران أن تصل إلى محطة طاقة كبيرة اليوم الأربعاء.

وتشتعل الحرائق التي اتسع نطاقها بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة على الساحل الجنوبي لتركيا منذ أكثر من أسبوع، لتجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم وتدمر آلاف المباني والماشية والممتلكات.

وفي منطقة ميلاس في مدينة موجلا، توقفت النيران بفضل طائرات مكافحة الحرائق في اللحظة الأخيرة قبل وصولها إلى محطة للطاقة تعمل بالفحم اليوم الأربعاء، حسبما قالت السلطات المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتعرض الرئيس التركي لانتقادات حيث كانت هناك مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقالته بسبب عدم الاستعداد لمكافة الحرائق والاستجابة المتأخرة في التعامل معها.

وألقت أحزب المعارضة باللائمة على الحكومة لترك العديد من طائرات مكافحة الحرائق متوقفة بدون استخدامها في مطار بأنقرة.

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