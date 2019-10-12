 إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتي لاتهامهم بقتل شخصين في سوهاج - بوابة الشروق
الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟


النتـائـج تصويت

إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتي لاتهامهم بقتل شخصين في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 11:45 م

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 4 أشخاص إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم؛ لاتهامهم بقتل شخصين بمركز ساقلته، وحددت جلسة 9 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة، وأحمد جلال إبراهيم، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما وجهت النيابة لكل من "و. م" 21 عاما عامل، و"ع. ع" 27 عاما عامل، و"ج. م" 68 عاما بالمعاش، و"ع. م" هارب، تهمة القتل لكل من "ف. ح"، و"س. س"، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي كان بحوزة أحدهم؛ بسبب خصومة ثأرية، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك