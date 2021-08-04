المركزي التايلاندي يبقي على سعر الفائدة ويخفض توقعات إجمالي الناتج المحلي

أبقى البنك المركزي التايلاندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وخفض توقعاته الاقتصادية، وذلك بعد يوم من تمديد القيود الشبيهة بالإغلاق لتشمل المزيد من المناطق في البلاد، فيما قال عضوان معارضان بلجنة السياسة النقدية إنه يتعين خفض أسعار الفائدة.

وصوتت اللجنة اليوم الأربعاء بأغلبية 4/2 لصالح الإبقاء على معدل إعادة الشراء ليوم واحد عند مستوى قياسي منخفض هو 0.5% للاجتماع العاشر على التوالي، وهو ما يتوافق مع توقعات عشرين خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع لوكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا العضوان المعارضان إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول تصويت منقسم للجنة منذ مايو 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن البنك المركزي خفض توقعاته بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، إلى 0.7%، بعد شهرين فقط من خفض بنسبة 1.8%.

وخفضت وزارة المالية الأسبوع الماضي توقعات النمو إلى 1.3% مقابل 2.3% في توقعات سابقة في أبريل الماضي.

وقال مساعد محافظ البنك المركزي، تيتانون ماليكاماس، في بث مباشر عبر فيسبوك: "سوف تؤثر هذه الموجة من الوباء على الاقتصاد هذا العام والعام المقبل.. التأثير أكبر مما توقعنا، وتبقى مخاطر التراجع كبيرة".

وأضاف: "المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي محاولة السيطرة على تفشي الفيروس وتسريع وتيرة التطعيم لإنعاش الثقة وتعزيز النشاط الاقتصادي".

ويأتي القرار بعد أن وسعت الحكومة أمس الثلاثاء نطاق إجراءات تشبه الإغلاق لتشمل مناطق إضافية من البلاد، ولتغطي الآن نحو 40% من السكان.