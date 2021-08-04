قال عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل في لبنان نزيه الخياط، إن بلاده تعرضت للإنهاك على مدار الفترات الماضية، معتبرًا أن الانفجار الشعبي الحادث يختزل مأساة الشعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إن اللبنانيين تتحكم بهم طبقة سياسية منسلخة بعيدًا عن الواقع، ورأى أنها تغلِّب القضايا والأمور الذاتية والفئوية على القضايا الوطنية.

وأوضح أن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الجميع، لكنّها وصف النظام السياسي في بلاده بـ"التافه"، وتابع: "لبنان يتفقد إلى رجال دولة بكل معنى الكلمة".

وأشار الخياط إلى أن محاولات للتغطية عن السبب الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت، وما تضمنه من وصول قنبلة نووية كيميائية التي دمّرت العاصمة بأكملها، مشددًا على أن التحقيقات في الكارثة يجب أن تشمل جميع المسؤولين والوزراء الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم.

وكان أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته وبحاجة إلى مساندة من المجتمع الدولي، مشددا على التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت.

وقال عون، في كلمة خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن سنة مرت على الكارثة التي ضربت قلب بيروت ولا يزال السعي إلى الحقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلبا لكل لبناني.