بدأت وزارة التعليم العالي حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة نظام عام واحد حديث الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذا النوع،عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1، على أن تعقد الاختبارات السبت 7 أغسطس الجاري.

وحددت وزارة التعليم العالي الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي الإعلام، الفنون الجميلة، فنون وعمارة، الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية التربية الفنية والتربية الموسيقية، بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها ميت غمر، منية النصر.

كما تضم القائمة شعبتي التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس، كلية التربية بالإسماعيلية، شعبة التربية الموسيقية، جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، كليات السياحة والفنادق.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية، الأجنبية، ودبلوم المعاهد.