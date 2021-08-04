محافظ بني سويف: المحافظة احتلت المركز الرابع جمهوريا في معدل توريد القمح

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود مديرية والزراعة واللجنة المشرفة على منظومة توريد الأقماح المحلية لنجاح موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام، والذي توج بحصول المحافظة على المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية في معدل توريد القمح هذالموسم، لافتًا إلى إجمالي الكميات المحلية التي تم توريدها من القمح، والتي بلغت 236 ألفا و923 و265 طناً بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء الموسم في 15 من أبريل الماضي واستمر حتى 15 شهر يوليو الماضي.

وأكد المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، أن المحافظ قدم الدعم الدائم ومتابعته المستمرة لموسم حصاد القمح منذ بدايته حتى نهايته على مدار 3 أشهر، وكذلك المتابعة الدائمة لمواقع تجميع وتخزين القمح، والتي تم تخصيصها لاستيعاب أكثر من 230 ألف طن موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن بني سويف تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية أن تصبح ضمن قائمة المحافظات الأعلى في معدلات التوريد، حيث احتلت المحافظة المركز الرابع في معدل التوريد بعد محافظات (الشرقية ، والمنيا والبحيرة) على الترتيب.

فيما أضاف المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام بلغت 123 ألفًا و416 فداناً على مستوى المحافظة، بإنتاجية وصلت إلى 2 مليون 221 ألفًا و488 أردباً بما يعادل (333 ألفًا و556 طناً)، حيث تم توريد أكثر من 236 ألف طن بزيادة 37 ألف طن عن المستهدف الذي قدر بنحو 200 ألف (بنسبة 118% من المستهدف).