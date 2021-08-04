عمدة طهران الجديد على رضا زاكاني متشدد ومعارض للاتفاق النووي

اختير على رضا زاكاني، المشرع المحافظ لقيادة ثاني أكبر عاصمة في الشرق الأوسط في أعقاب تصويت مجلس مدينة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية.

ويتولى زاكاني، الذي كان معارضا قويا للاتفاق النووي الإيراني والذي كثيرا من انتقد الرئيس السابق حسن روحاني لمحاولة تطوير علاقات أفضل مع الغرب، منصب عمدة طهران خلفا للعمدة الإصلاحي المهندس بيروز هاناشي.

يذكر أن زاكاني كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكنه انسحب لدعم إبراهيم رئيسي، الذي تولى السلطة أمس الثلاثاء وسيتم تنصيبه رسميا في مراسم تقام غدا الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكونه منتقدا شديدا للغرب، سيتخذ زاكاني كعمدة لطهران قرارات مهمة تتعلق ببعض من أكبر مشروعات البنية التحتية في إيران، من بينها مترو طهران وخط السكك الحديدة في المدينة.