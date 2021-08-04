طلاب بهندسة حلوان يصممون كرسيا يتحرك بإشارة العين لغير القادرين

تمكن فريق طلابي بكلية الهندسة جامعة حلوان من تصميم كرسي يتم تحركيه والتحكم فيه بحركة العين، حيث يساعد الأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على تحريك أي طرف أو جزء من أجزاء أجسامهم غير عيونهم على تحريك الكرسي.

وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين، وأن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المبتكرين المتميزين الذين يساهمون بإبداعاتهم في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن كليات الهندسة بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدلل على قدرة أبنائنا الطلاب فى الابتكار وتؤكد أن لدى مصر ثروة بشرية واعدة بشبابها الطلاب علماء المستقبل مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للموهوبين.

من جهته، أكد الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان، أن الكلية بها كوادر مميزة مبتكرة بمشروعاتها التي تسعى لخدمة الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، حيث تسعى كلية هندسة حلوان إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل وأداء حاجتهم المهنية.

وتقوم فكرة المشروع أن حركة الكرسي تتم عن طريق كاميرا مثبتة على رأس المريض و عدسة أمامية بحيث تستطيع أن تحدد اتجاه العين، لكي تعطي الأمر التنفيذي للمواتير لكي تتحرك في الاتجاه الذي ينظر إليه المريض، وتم إضافة Ultrasonic للكرسى، كما يتم تحريك الكرسي عن طريق موبايل ابلكيشن، لإمكانية التحكم في الكرسي عن بعد.

وأشرف على المشروع الدكتورة إيمان فاروق، وضم فريق العمل الطلاب أحمد مجدي محمود، أسماء إيهاب أبو النجا، إسراء هشام صلاح، أحمد جمال فريد، محمد أحمد إسماعيل.

وطالب فريق العمل بتصميم هذا المشروع وتحويل فكرة المشروع إلى مرحلة التصنيع للمنافسة فى الأسواق العالمية.