متحف الحضارة يستقبل الفوج السياحي لأول رحلة طيران عارض من إسبانيا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الأربعاء، الفوج السياحي الإسباني الذي وصل مساء السبت على متن أول رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو 2020.

وحرص الفوج بعد انتهاء برنامج رحلته السياحية في مدينتي الأقصر و أسوان، على زيارة المتحف والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في أبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

وداخل المتحف تم تقسيم الفوج المكون من 114 سائحًا إلى 6 مجموعات قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية والمتاحف و المواقع الأثرية في مصر.

وحرص الفوج السياحي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.