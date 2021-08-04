تحقيقات بألمانيا ضد مشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب إبان الحقبة النازية

تعتزم مكاتب الادعاء العام في ألمانيا، تقديم عدد من مجرمي النازية الذين لا زالوا على قيد الحياة للعدالة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمات ضد اثنين من المشتبه بهم في الخريف المقبل. وستمثل امرأة تبلغ من العمر 96 عاما أمام المحكمة الإقليمية في إيتسهوه (ولاية شليزفيج هولشتاين)، ورجل يبلغ من العمر 101 عاما أمام المحكمة الإقليمية في نويروبين (ولاية براندنبورج).

ويتم النظر في تسع قضايا مشتبه بها من قبل مكاتب المدعي العام في إرفورت وفايدن وهامبورج ونويروبين، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام في تسيله، بحسب بيانات مدير المكتب المركزي للتحقيق في الجرائم النازية، توماس فيل، في لودفيجسبورج. كما تجري السلطة تحقيقات أولية في ست قضايا أخرى.

وفي المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، تم استخدام المشتبه بهم بشكل أساسي للحراسة في معسكرات الاعتقال. وتبلغ أعمار المشتبه بهم 95 سنة وما فوق. ويشتبه في تواطئهم في القتل.

وقال فيل إن هذه النوعية من الجرائم لا تنتهي بالتقادم.