محامو الرئيس الموريتاني السابق: السلطات تنتهك حقوق موكلنا وتمنعنا من زيارته

قال محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون منذ شهر ونصف الشهر بتهم الفساد إن جميع حقوق موكلهم المكفولة بقوة القانون "منتهكة" وممنوع عنه الزيارة ومن لقاء أسرته ومحاميه ويقبع في حبس انفرادي.

وأوضح المحامون في بيان أصدروه مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط إن "موكلنا يخضع لحبس انفرادي متعسف وهو ممنوع من زيارة أفراد عائلته وذويه وأصدقائه له ومحروم من ممارسة الرياضة ومن أشعة الشمس ومن الاطلاع على وسائل الإعلام " .

وتابع البيان " نحمل السلطات التنفيذية مسؤولية إهانة موكلنا وخرق حقوق دفاعه وانتهاك كل المبادئ الوطنية والدولية المتعلقة بحق الدفاع وحقوق السجناء".

وقرر قضاة موريتانيون سجن الرئيس السابق في يونيو الماضي بعد تخلفه عن التوقيع مرتين لدى مركز الشرطة ضمن تطبيق قرار المراقبة القضائية المشددة الذي قرر قضاة التحقيق في مكافحة الفساد إخضاعه لهذا النظام القضائي .

ويرفض الرئيس السابق تهم الفساد وغسل الأموال ويقول إنه عرضة لتصفية حسابات سياسية بعد محاولته العودة للحلبة السياسية من خلال مسعاه للاستيلاء على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بينما تقول السلطات إنه جمع ثروة كبيرة متأتية من استغلال النفوذ والتحايل واختلاس المال العام .