مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للعنف في أفغانستان

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان أمس الثلاثاء، عن "أسفهم العميق" إزاء تصاعد مستويات العنف في أفغانستان في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة طالبان ودعوا إلى وقف فوري للعنف، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء.

وأدان البيان أيضا بـ"أشد العبارات الهجوم المؤسف ضد المجمع التابع للأمم المتحدة في إقليم هيرات في 30 يوليو وأسفر عن مقتل حارس بقوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين".

وأعرب البيان أيضا عن قلقه العميق إزاء "ما تردد من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات في مناطق، تضررت بسبب الصراع المسلح المستمر بمختلف أنحاء البلاد".

وتابع البيان "أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الإرهاب والهجمات المستهدفة المتعمدة ضد المدنيين".

وأضاف البيان "يجب أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين".