وقع المهاجم الإنجليزي داني إنجز، عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع أستون فيلا، قادما من ساوثهامبتون.

وسجل إنجز صاحب 29 عامًا، 14 هدفًا في الموسم الماضي، وتم الإعلان عن صفقة انضمامه إلى أستون فيلا اليوم الأربعاء.

وقال المدير الفني لأستون فيلا، دين سميث: "داني هو لاعب كرة قدم متميز في الدوري الإنجليزي، وسجل الأهداف مع كل الفرق التي لعب لها".

وأضاف:"إنه أيضًا محترف كبير يتمتع بشخصية رائعة وسيكون قائدًا في فريقنا ونموذجًا يحتذى به للاعبي الأكاديمية الشباب الذين يتطورون بسرعة والذين هم الآن في الفريق الأول وحوله. ويسعدني أن أرحب بإنجز في نادينا الرائع".

ولعب إنجز لصفوف ليفربول، وزامل محمد صلاح في أول مواسمه مع الريدز، ولكنه خرج على سبيل الإعارة ثم البيع بشكل لنادي ساوثهمبتون.