 أمن القاهرة يحل لغز مقتل فتاة البساتين: والدتها وخالها قتلاها - بوابة الشروق
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أمن القاهرة يحل لغز مقتل فتاة البساتين: والدتها وخالها قتلاها

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 8:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 8:17 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في حل لغز العثور على جثة فتاة بأحد شوارع البساتين، وتبين أن والدتها وخالها تسببا في قتلها حيث سقطت من أعلى العقار أثناء مشاجرة بينهما.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بسقوط فتاة من أعلى عقار بأحد الشوارع.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة د أ، 18 سنة، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات دلت أن مشاجرة نشبت بين المتوفية ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها فقام خالها بدفعها وسقطت من الطابق السادس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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