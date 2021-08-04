نائب محافظ الأقصر يبحث تذليل العقبات للمشروعات المتوسطة والصغيرة

عقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور عدد من رؤساء المراكز والمدن ومن ينوب عنهم ومسئولي كل من جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وجهاز مشروعات شباب الخريجين الإدارة الهندسية والتموين والصندوق الاجتماعي.

وتناول الاجتماع الأعمال التي تختص بها اللجنة لتذليل كافة العقبات، ووجه نائب محافظ الأقصر بضرورة التنسيق ما بين رؤساء المراكز والمدن وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص التراخيص الدائمة والمؤقتة مع مراعاة موافقة كافة الوزارات والهيئات والإدارات المختصة أثناء منح التراخيص.

جاء ذلك في إطار استمرار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجهاز تنمية المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة الاستثمار في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظة مما ينعكس على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.