البرازيلية مارسيلا كونيا تتوج بذهبية ماراثون السباحة للسيدات في أولمبياد طوكيو

توجت البرازيلية أنا مارسيلا كونيا اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لماراثون السباحة للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.



وأنهت كونيا، بطلة العالم خمس مرات، السباق الذي أجري لمسافة عشرة كيلومترات، في ساعة واحدة و59 دقيقة و8ر30 ثانية لتحرز أول ميدالية أولمبية في مسيرتها.



واحتلت الهولندية شارون فان رويندال المركز الثاني بفارق 9ر0 ثانية فقط خلف كونيا، لتحرز الميدالية الفضية.



بينما فازت الأسترالية كارينا لي بالميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالث بزمن ساعة واحدة و59 دقيقة و5ر32 ثانية.