 البرازيلية مارسيلا كونيا تتوج بذهبية ماراثون السباحة للسيدات في أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
الأربعاء 4 أغسطس 2021 4:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟


النتـائـج تصويت

البرازيلية مارسيلا كونيا تتوج بذهبية ماراثون السباحة للسيدات في أولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 3:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 3:50 ص

توجت البرازيلية أنا مارسيلا كونيا اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لماراثون السباحة للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهت كونيا، بطلة العالم خمس مرات، السباق الذي أجري لمسافة عشرة كيلومترات، في ساعة واحدة و59 دقيقة و8ر30 ثانية لتحرز أول ميدالية أولمبية في مسيرتها.

واحتلت الهولندية شارون فان رويندال المركز الثاني بفارق 9ر0 ثانية فقط خلف كونيا، لتحرز الميدالية الفضية.

بينما فازت الأسترالية كارينا لي بالميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالث بزمن ساعة واحدة و59 دقيقة و5ر32 ثانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك