يعتبر سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ولا يتطلب الأمر أكثر من حروق شمس واحدة خلال الطفولة أو المراهقة لمضاعفة فرصة إصابة الشخص بسرطان الجلد، لذلك من المهم أن يبذل الآباء كل ما في وسعهم لحماية أطفالهم من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة وتعليم أطفالهم عادات صحية للعناية بالشمس بدءًا من سن مبكرة.

ونشر موقع "أدد دوت أورج" مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة الطفل خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك كما يوصي أطباء الأمراض الجلدية.

بقاء الطفل في الظل

يعتبر الظل هو أفضل طريقة لحماية الطفل من أشعة الشمس، خاصة إذا كان عمره أقل من 6 أشهر، لذلك يجب على الآباء الاحتفاظ بالأطفال الرضع داخل المنزل أو في الظل قدر الإمكان، وإذا لم يمكن من العثور على الظل، يجب استخدام مظلة أو غطاء عربة أطفال.

ارتداء ملابس واقية من الشمس

يشعر الأطفال الرضع بالحرارة مثل البالغين، لذلك يجب الحرص على أن يرتدي الطفل ملابس قطنية خفيفة الوزن بأكمام طويلة، والتأكد من ارتداء الطفل قبعة واسعة الحواف للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

الحد من استخدام كريم الوقاية من الشمس للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر

واقيات الشمس التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك يمكن أن تكون عرضة لتهيج بشرة الطفل الحساسة، خاصة الأطفال الرضع.

الحفاظ على سلامة الأطفال في الأيام الحارة

بالإضافة إلى الحماية من أشعة الشمس، يجب الحفاظ على سلامة الأطفال في الأيام الحارة، من خلال التأكد من عدم تعرض الطفل للحرارة الزائدة وشرب الكثير من السوائل، وإذا كان الطفل منزعجًا أو يبكي بشكل مفرط أو يعاني من احمرار على أي جلد مكشوف، يجب الذهاب إلى المنزل على الفور.