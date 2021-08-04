بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولي لمساعدة لبنان

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لتقديم مساعدات ملموسة إلى لبنان، تزامنًا مع مرور العام الأول على انفجار مرفأ بيروت.

وقال البابا فرانسيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية: "بعد مرور عام على الانفجار الرهيب الذي حدث في مرفأ بيروت، وسبب الموت والدمار، يتوجّه فكري إلى ذلك البلد العزيز، وخاصة إلى الضحايا وعائلاتهم والعديد من الجرحى والذين فقدوا منازلهم وعملهم".

وأضاف: "اليوم أناشد المجتمع الدولي أيضًا، طالبًا منهم مساعدة لبنان لكي يقوم بمسيرة (قيامة) من خلال تصرفات ملموسة، ليس بالكلمات وحسب وإنما من خلال تصرفات ملموسة".

وتابع بابا الفاتيكان: "أعزائي اللبنانيين، إن رغبتي في القدوم لزيارتكم كبيرة، وأنا لا أتعب من الصلاة من أجلكم لكي يعود لبنان مجدّدًا ليكون رسالة أخوة ورسالة سلام للشرق الأوسط بأسره".