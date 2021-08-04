 إصابة طفل بطلق ناري خلال مشاجرة بين عائلتين في أسوان - بوابة الشروق
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إصابة طفل بطلق ناري خلال مشاجرة بين عائلتين في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 10:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 10:00 م

شهدت قرية سبيل العرب بمدينة كوم أمبو بأسوان، مساء اليوم الأربعاء، مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة أسفرت عن إصابة طفل بطلقتين.

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول الطفل "ياسين، م" ٦ سنوات مصاب بطلقتين ناريتين.

وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتي المنصراوي وأبو العباس بالأسلحة؛ بسبب احتكاكات الشباب، ما أسفر عن إصابة الطفل أثناء لهو بالشارع، وتم نقله للمستشفى في محاولة لإخراج الطلقتين.

وفي سياق متصل، واصلت عائلتي حميد وراشد بقريتي مخيمر والضما تبادل إطلاق النار بعد ساعات من إصابة سيدتين بطلق ناري.

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