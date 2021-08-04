الاتحاد الأوروبي: الناتو لا يمكن أن يكون بديلا للتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق

صرح سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوت، بأن حلف شمالي الأطلسي (ناتو) لا يمكن أن يكون بديلا عن التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في العراق.

وقال هوت، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية نشرته اليوم الأربعاء: "لا يمكن للناتو أن يكون بديلا للتحالف الدولي لهزيمة داعش، لأن مهمة الناتو في العراق غير قتالية، تهدف إلى تقوية المؤسسات الأمنية العراقية لتكون قادرة على منع عودة داعش ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، وهم يفعلون ذلك عن طريق تجهيز العراق بالتدريب والمشورة وبناء القدرات".

وأضاف أن "الهجمات المستمرة ضد القواعد العسكرية والمطارات المدنية والممثليات الدبلوماسية هي محاولات تخريبية طائشة تهدد استقرار العراق وتماسكه، وتلحق الضرر بهيبة الدولة".

واستطرد بالقول إن "هذه الهجمات تعرض حياة العراقيين للخطر، وللأسف غالبا ما يكونون الضحايا الرئيسيين، وأيضا تسهم بشكل كبير في النظرة الدولية تجاه العراق كمنطقة صراع، ما يؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب الذين يحتاج العراق إليهم بشدة. والأغلبية العظمى من العراقيين يتفهمون هذا ولا يدعمون هذه الهجمات المتهورة".

وحول رؤيته للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، قال هوت إن "الولايات المتحدة الأمريكية شريك مهم للعراق ومن الجيد رؤية كلا البلدين وهما يعيدان حوارها الاستراتيجي، ونحن مسرورون برؤية الاختتام الناجح للجولة الأخيرة من هذا الحوار، وبالأخص في ما يتعلق بوجود القوات العسكرية الأمريكية في العراق".

وأكد أن الاتحاد الأوربي يدعم الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بموعدها، وكشف عن استعدادات لإرسال بعثة أوروبية لمراقبتها وضمان نزاهتها، مع تقديم مساعدة تقنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقيمة 5.5 مليون يورو.