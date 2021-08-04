كيشو: بعد تعب كبير رفعت علم مصر في أولمبياد طوكيو

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أعرب محمد إبراهيم كيشو بطل مصر في المصارعة الرومانية عن فرحته الكبيرة بعد نجاحه في اقتناص الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في منافسات أولمبياد طوكيو.

ونجح المصارع المصري اليوم الأربعاء في تحقيق الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 67 بأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على الروسي أرتيم سوركوف ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي.

ونشر كيشو صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليها :" بعد تعب كبير قدرت أرفع علم بلدي وسط عمالقة العالم في أولمبياد طوكيو، شكرًا للجميع على الدعم والتشجيع المتواصل".

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب.

وكان كيشو قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بطل كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام بالدور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي، لكنه خسر أمامه بالأمس، قبل أن ينتفض ويحقق البرونزية اليوم.

وتأهل كيشو إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.