أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية وكلية الصيدلة بجامعة طنطا، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



وقال الدكتور عماد السيد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التفاعل والتكامل بين الدراسة الأكاديمية بكلية الصيدلة وتطوير المسار المهني ومهارات التوظيف، والمساهمة في تنمية البيئة وخدمة المجتمع.



في ذات السياق، وقعت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بروتوكول التعاون، مؤكدة حرص كلية الصيدلة على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والبحثي للطلاب والباحثين، وتوفير التدريب الميداني في مجالات التصنيع الدوائي والممارسات الصيدلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل.