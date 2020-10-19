حمدوك يناقش التطورات الأخيرة في إثيوبيا مع وزير الخارجية الأمريكي

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش الطرفان من خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، ودعم مسار الانتقال الديموقراطي بالبلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، تناول الاتصال مختلف الأوضاع الإقليمية، خاصة التطورات الأخيرة في إثيوبيا.

واتفق الطرفان على أهمية تشجيع جميع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الإثيوبية، مع أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في مناطق النزاع وبصورة عاجلة.