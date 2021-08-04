 المرصد يعلن مقتل 4 على الأقل جراء انفجار حافلة تابعة لقوات الحكومة السورية غربي دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد يعلن مقتل 4 على الأقل جراء انفجار حافلة تابعة لقوات الحكومة السورية غربي دمشق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 8:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 8:24 ص

 ذكر المرصد السوري صباح اليوم الأربعاء أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا جراء انفجار حافلة تابعة لقوات الحكومة السورية "والمسلحين الموالين لها" في منطقة "مساكن الحرس" الواقعة بمنطقة دمر شمال غربي العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النيران اندلعت في الحافلة بشكل كامل.

في السياق نفسه، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن وقوع إصابات، دون الإشارة إلى سقوط قتلى.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الأسباب التي أدت لانفجار الحافلة، بحسب المرصد.


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