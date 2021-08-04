استعرض الطالب محمود أسامة، الطالب بإحدى المدارس التكنولوجية، جانبًا من ابتكاراته العلمية، وذلك خلال لقائه - الثلاثاء - ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc".

وعرض محمود، فانوسًا وجّه إليه عدة أسئلة باللغة الإنجليزية، بينها ما اليوم، وكم الساعة، وما درجة الحرارة، كما سأله عن المدارس التكنولوجية.

ابتكار آخر تمثَّل في مجسم سيارة صغير، أخذ يُحركها بالموبايل، وهو متحكم في اتجاهاتها وسرعتها.

وقال مقدم البرنامج رامي رضوان: "الواحد مش هيشتري عربية لا سلكية بعد كده.. هو التليفون يشغل العربية"، فردّ عليه الطالب: "ممكن نستخدمها في مجال المفرقعات"، فعقّب رضوان: "إنت بتتكلم في حاجات مهمة أنا باتكلم في حاجة تافهة"، وهو ما أثار ضحك الحاضرين الذين كان من بينهم الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.