الطاهر: تهاون شعبى وحكومى فى تطبيق الإجراءات الوقائية.. وعبدالحميد: معدل التلقيح بطىء.. وسرور: فترة الصيف شهدت تراخيا ويجب سرعة التسجيل للحصول على اللقاح

حذر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، من احتمال دخول البلاد موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أعداد الإصابات ستعود للتزايد من جديد.

وأضاف الطاهر لـ«الشروق»، أن هناك تهاونا من جانب المواطنين بالنسبة لاتباع الإجراءات الاحترازية، وتهاونا حكوميا أيضا فى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن فتح الشواطئ والعودة للتجمعات من جديد بالضرورى سيؤدى لتزايد الإصابات.

وأشار إلى أنه مطلوب من الحكومة الآن العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية من جديد، حتى يتم تطعيم 60% أو 70% من الشعب، منوها إلى أن الوضع فى مصر حاليا أفضل من بلاد كثيرة فى العالم لكن لا نعرف سبب ذلك، فقد يكون الأمر بسبب وجود مناعة طبيعية فى أجسامنا، أو بسبب التطعيمات الدورية التى تناولناها مسبقا مثل تطعيمات شلل الأطفال والجدرى والتى قد تكون شكلت مناعة، لكن فى النهاية لا نعرف سببا محددا لتناقص الإصابات فى مصر.

وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء محمد عبدالحميد، الحكومة بزيادة معدل تطعيمات المواطنين، خاصة وأن معدل السير فى التلقيح بطىء، ويجب تلقيح ما يقرب من 70% حتى نصل لمناعة القطيع، داعيا المواطنين إلى سرعة تلقى اللقاح، والالتزام بالإجراءت الاحترازية وارتداء الكمامة.

وشدد عبدالحميد فى تصريحات لـ«الشروق»، على ضرورة منع الحكومة للحفلات الغنائية والتجمعات التى تنشأ عنها، لأنها أشياء غير ضرورية، ويؤدى الاختلاط والزحام فيها إلى زيادة معدل الإصابات، حيث أن المواطن حينما يرى تلك المشاهد يتوهم أن كورونا انتهت ويبدأ فى التراخى تجاه الإجراءت الاحترازية.

وقال عضو مجلس النقابة كريم مصباح، إن الوضع الوبائى فى مصر حاليا مستقر جدا، رغم قلة التطعيمات التى كان من المفترض أن يتناولها المواطنون، مشيرا إلى أن هناك توقعات بموجة رابعة من الفيروس خلال نهاية سبتمبر، وتستمر حتى بداية شهر يناير 2022.

وطالب مصباح فى تصريحات لـ«الشروق»، بضرورة الإسراع فى تطعيم أكبر عدد من المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة كبار السن، حتى لا يتأثروا بهذه الموجه، مؤكدا ضرورة اتخاذ المواطنين جميع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب هناء سرور، ضرورة التنبيه على الأطفال وخاصة من هم فى سن المدارس، وجميع المواطنين بالعودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على النظافة الشخصية، وغسيل الأيدى، وارتداء الكمامات، لافتة إلى أن الفترة الماضية ــ فترة المصايف ــ شهدت تراخيا من جانب المواطنين.

وطالبت هناء فى تصريحات لـ«الشروق»، جميع المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حينما يتاح لهم ذلك، فى أقرب فرصة، حيث أن اللقاح حتى وإن لم يمنع العدوى؛ فإنه سيقلل من أعراض الفيروس.

وشددت على أن الغذاء هام جدا بالنسبة للأطفال ويجب أن يكون متكاملا ويحتوى على جميع العناصر، لأن ذلك يساعد على رفع المناعة وتقويتها.