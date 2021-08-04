العال الإسرائيلية تبدأ تجربة لإجراء اختبارات كورونا لركابها قبل وصول تل أبيب

تعتزم شركة طيران "العال" الإسرائيلية، البدء، غدا الخميس، في تجربة لإجراء اختبارات كورونا لركابها قبل الصعود على متن رحلاتها أو خلالها، بدلا من فحصهم بعد الوصول لتل أبيب.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن أوائل الركاب الذين سيشاركون في البرنامج سيكونون على متن رحلة من نيويورك إلى تل أبيب في الخامس من أغسطس.

وستبدأ الاختبارات في نيويورك عند البوابة قبل انطلاق الرحلة، أما الركاب الذين لا يكون لديهم وقت للفحص قبل الصعود على متن الطائرة فسيتم إجراء الاختبار لهم خلال الرحلة.

وسيتم نقل جميع العينات إلى مختبر في تل أبيب مهمته فحص الركاب القادمين.