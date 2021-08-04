محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية

قال أحمدالسماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حيث شمل القرار ندب كل من:

"هيثم محمد عطية محمد، للعمل رئيساً لمدينة مصيف بلطيم، العميد هانى محمد عبد القوى، للعمل رئيساً لمدينة مسير، ياسر السيد أحمد سعد خداش، للعمل رئيساً لمركز ومدينة مطوبس، أحمد إسماعيل السيد إسماعيل، للعمل مديراً لإدارة المجالس المحلية بالمحافظة، وجمال فهمي محمد عيد، للعمل مديراً لإدارة الموارد البشرية بالديوان العام".

كما يتم تعيين كل من "محمد عبد الله عبد الجواد محمد، للعمل نائباً لرئيس لمركز ومدينة الرياض، محمد حنفي أحمد المرسي، للعمل رئيساً لحي شرق كفر الشيخ، وهشام فتحي عبد الله صالح، للعمل مسؤولاً لوحدة حقوق الإنسان، ووسام السيد أحمد وهدان، للعمل بإدارة الشؤون القانونية بالديوان العام.

وأكد السماحي، أن هذا يأتي في إطار تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً إياهم للعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.