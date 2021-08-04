إصابة 21 عاملا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق السخنة

أصيب 21 عاملا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، اليوم الثلاثاء، على طريق "العين السخنة - السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس يتبع أحد شركات السيراميك بالعين السخنة مع سيارة نقل بعد اتجاه الأدبية ب 2 كيلو اتجاه العين السخنة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس مرفق الإسعاف في السويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى العام.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، إن المديرية رفعت حالة الطوارئ لاستقبال المصابين بقسم الطوارىء بالمستشفى العام وفتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تدخل جراحي.



وأضاف الحفناوي أن أغلب الإصابات التي وصلت إلى المستشفى متنوعة ما بين اشتباه كسر بالعمود الفقري وارتجاج وسحجات وكدمات.