مسئول أوروبي يطالب السلطات اللبنانية بإعلان نتائج تحقيقات حادثة انفجار المرفأ

طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، السلطات اللبنانية بالكشف سريعاً عن نتائج التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت قبل عام.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن مطالبة ميشيل جاءت في كلمة ألقاها اليوم في مؤتمر دعم لبنان، الذي دعت إليه كل من فرنسا والأمم المتحدة، بمناسبة مرور عام واحد على انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وأحدث تدميراً كبيراً في العاصمة اللبنانية.

وأكد ميشيل تضامن الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن الاتحاد منح 170 مليون يورو للبنان كمساعدة فورية بعد الانفجار.

وطالب ميشيل السلطات اللبنانية بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها البلد، وكذلك التحضير للانتخابات المقررة عام 2022، وشدد على أن المساعدات الدولية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الذي يمكن إحرازه على طريق الإصلاحات.