عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد حدوث مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، عن إصابة 54 شخصًا بين المشاركين في مظاهرات بوسط بيروت، ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وقال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إنه تم نقل 6 جرحى من وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ونقل 3 جرحى من الجميزة، وإسعاف 45 مصابًا في المكان.

ونظم مئات اللبنانيين مسيرة حاشدة، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.

وانطلقت المسيرة في شوارع العاصمة وحمل المشاركون الأعلام واللافتات المطالبة بمحاسبة المسئولين عن انفجار المرفأ.

كما انطلقت مسيرة أخرى للقطاع الطبي تحت مسمى «مسيرة القمصان البيض»، والذي تعرض إلى خسائر كبيرة إثر الانفجار، بالإضافة إلى جائحة كورونا.