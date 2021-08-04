قال الكاتب اللبناني سمير عطا الله، إن الدولة اللبنانية متهمة بجميع مؤسساتها في انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المحقق العدلي في أزمة المرفأ سيستمع لشهادة رئيس الجمهورية ميشال عون لكن هذا الأمر ليس كافيا.

وتابع متسائلًا: "من أين نطلب العدالة والدولة متهمة في أزمة المرفا؟.. لست متفائلًا بالتحقيقات الجارية"، مشيرًا إلى أن موقف الدولة كان كارثيًّا، واتهم المسؤولين بأنهم تساهلوا تجاه حياة المواطنين.

وأوضح عطا الله، أن الأزمة السياسية خيّمت بظلالها على أوضاع المواطنين بشكل كبير، مستدلًا على ذلك بأن 70 ألفًا من الموظفين خسروا وظائفهم في بلاده.

وانفجار مرفأ بيروت يعود إلى الرابع من أغسطس 2020 بسبب انفجار كمية من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعيا.