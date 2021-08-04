إحالة 54 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 54 موظفا للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإداري.

كانت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المصالح الحكومية، وتم المرور على الإدارة التعليمية ومخازن الإدارة وإدارة الشباب والرياضة، وتبين غياب 54 موظفا من العاملين بدون سند قانوني أو أعذار رسمية وعلى الفور تم رفع مذكرة لمحافظ البحيرة وإحالتهم للتحقيق.

ووجه المحافظ، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.