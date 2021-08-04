 إحالة 54 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري - بوابة الشروق
الأربعاء 4 أغسطس 2021 2:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

إحالة 54 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

غادة الدسونسى
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 2:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 2:35 م

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 54 موظفا للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإداري.

كانت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المصالح الحكومية، وتم المرور على الإدارة التعليمية ومخازن الإدارة وإدارة الشباب والرياضة، وتبين غياب 54 موظفا من العاملين بدون سند قانوني أو أعذار رسمية وعلى الفور تم رفع مذكرة لمحافظ البحيرة وإحالتهم للتحقيق.

ووجه المحافظ، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك