راضي الجعايدي يصل تونس تمهيدا لاستلام منصبه مدربا للترجي

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وصل المدرب واللاعب السابق للترجي التونسي راضي الجعايدي لتونس اليوم الأربعاء، قادما من بلجيكا تمهيدا لاستلام مهامه كمدرب جديد للترجي، خلفا للمدرب معين الشعباني.

وكانت ادارة النادي بدأت في وقت سابق مفاوضات مع عدد من المدربين لخلافة الشعباني، من بينهم المدرب السابق لمنتخب سورية نبيل معلول وراضي الجعايدي.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الجعايدي بات المدرب المرتقب للترجي بعد توصل مسؤولي الفريق لتسوية الشرط الجزائي الذي يربط الجعايدي مع فريق سيركل بروج البلجيكي، حيث يشغل منصب المدرب المساعد.

وكان فاروق كاتو، كاتب عام نادي الترجي، في استقبال الجعايدي في مطار قرطاج الدولي، واكتفى المدرب بتوجيه التحية الى جماهير الفريق بقوله "نلتقي قريبا".

ولعب الجعايدي -46 عاما- للترجي بين عامي 1992 و2004، قبل أن يحترف في أندية بولتون واندرز وبرمنجهام سيتي وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي.

وبدأ الجعايدي التدريب في أكاديمية ساوثهامبتون بين 2017 و2019 ثم مدربا لنادي هارتفورد اتليتيك الأمريكي، وعمل مدربا مساعدا بنادي سيركل بروج البلجيكي.