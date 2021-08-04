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توج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد فوزه على ارتيم سكور بطل روسيا.

وحقق كيشو الفوز علي ارتيم سكورف بطل منتخب روسيا في مباراة دور الترضية بنتيجة 1-1 حيث فاز كيشو بسبب إحرازه للنقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو .

وكان كيشو افتتح مشواره بدور ثمن النهائي بالفوز علي لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو علي بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي.

وخسر كيشو في الدقيقة الاخيرة من بطل اوكرانيا بارزيف في نصف النهائي بنتيجة 7-6 ليفشل في الصعود الي النهائي ويذهب الي دور الترضية.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد برونزيتي التايكوندو وهي الميدالية 35 في تاريخ مصر الأولمبي والبرونزية رقم 18 في تاريخ مصر والثامنة في المصارعة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.