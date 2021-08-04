أوباما يتراجع عن حفل عيد ميلاده تحت ضغوط ارتفاع حالات كورونا

أعلنت هانا هانكينز، المتحدثة باسم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما، تراجع الرئيس عن خططه في إقامة حفل عيد ميلاده الستين، بعد ضغوط وانتقادات طالته في ظل الارتفاع المتصاعد لمتحور "دلتا" من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم أوباما: "نظرًا للانتشار الجديد لمتحور دلتا خلال الأسبوع الماضي، قرر الرئيس والسيدة أوباما تقليص أعداد الحضور في الحدث بشكل كبير ليشمل العائلة والأصدقاء المقربين فقط".

وأضافت، في بيان نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح الأربعاء، أن أوباما "يقدر الآخرين الذين يرسلون أمنياتهم بعيد ميلادهم من بعيد ويتطلع إلى رؤية الناس قريبًا".

كان المئات من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما والمشاهير والديمقراطيين يخططون لحضور الحفلة في قصر السيد أوباما على جزيرة "فينيارد" بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وكان العديد من الضيوف في طريقهم بالفعل على متن العبّارة، وآخرون يحددون مواعيد اختبارات فيروس كورونا المطلوبة التي يتعين عليهم تقديم نتائجها إلى "منسق فيروس كورونا" الطبي للدخول إلى قصر أوباما.

وكان من المتوقع -حسب صحيفة "نيويورك بوست"- أن يحضر كل من جورج كلوني وستيفن سبيلبرج وأوبرا وينفري.

قال ديفيد أكسلرود، أحد كبار مستشاري أوباما السابقين: "لقد كانوا قلقين بشأن الفيروس منذ البداية، وسألوا الضيوف المدعوين عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم، وطالبوا بإجراء اختبار قريب من الحدث. لكن عندما تم التخطيط لذلك، كان الوضع مختلفًا تمامًا. لذا استجابوا للظروف المتغيرة ".

جاء التغيير المتأخر لخطط أوباما في إقامة عيد ميلاده، بعد أيام من اعتراف الرئيس بايدن فعليًا بأن الوباء قد عاد مرة أخرى، وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وثيقة داخلية أن متحور دلتا كان معديًا بدرجة أكبر.