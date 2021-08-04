رئيس اتحاد كرة اليد: هدفنا الحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو

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أكد محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن الفوز على ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 والتأهل لدور قبل النهائي كان متوقعًا.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الألماني 31 / 26 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية بأولمبياد طوكيو.

وقال الأمين في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد" إن "الفريق جاهز لأي مواجهة، واللاعبون لديهم ثقة لا متناهية في إمكانياتهم".

وأضاف أن طموح المنتخب المصري هو الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

وأوضح أن الفريق الحالي تم إعداده بكافة السبل وحصل على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وشدد على أن المواجهة المقبلة في قبل النهائي ستكون أمام منتخب أصعب من ألمانيا، وهو بطل العالم فرنسا معلقًا " لا يوجد مستحيل أمام رجال مصر".