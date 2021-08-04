رجائي عطية يشكل لجنة لتطوير مستوى علاج المحامين وأسرهم

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة للتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها 6 مهام تقوم بها.



قال عطيه، فى قراره، إنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى دليل العلاج للمشروع الطبى، وبعد الإحاطة بما يعترض له العلاج من صعاب تحول دون تحقيق المستوى الأمثل الذى نتمناه، تقرر تشكل لجنة للإرتفاع بمستوى العلاج واتخاذ ما يلزم لتحقيق هذا المستوى، من وكيل النقابة يحيى التونى، وأمين عام النقابة حسين الجمال، وأعضاء مجلس النقابة سعيد عبدالخالق، ومحمد فزاع، وفاطمة الزهراء غنيم، وماجد حنا، وأبو بكر ضوه، ومحمد الكسار، وإسماعيل طه، وعبدالمجيد هارون، ومحمد عبدالوهاب.



وتضم اللجنة عن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية: نقيب الإسكندرية عبدالحليم علام، ونقيب الأقصر الدوشي شاكر، ونقيب بورسعيد صفوت عبدالحميد، ونقيب غرب طنطا محمد جلال شلبي، ونقيب شمال القاهرة عمرو محيي الدين، ونقيب كفر الشيخ فرج سعفان، والطبيب بمشروع العلاج عصام السيد السيد علي.



وأوضح القرار أن اللجنة تختص بدراسة ملف العلاج من كل نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم، يستهدف تطوير مستوى العلاج الارتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.



وأشار إلى أن للجنة في سبيل تغطية الحالات الحرجة التى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة في الحالات التى تستوجب ذلك.



وتابع: "تقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول لنقيب المحامين، للإطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها، على أن تراعى اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى فى العلاج والدواء.



ومن المقرر أن يتولى الأمين العام للنقابة كل الأمور اللازمة لترتيب جلسات الانعقاد وأماكنها وإخطار أعضاء اللجنة والنقيب العام سلفًا بها.