قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الظروف الراهنة التي تشهدها بلاده حتمت عليه زيارة وزارة الداخلية لطمأنة مواطنيه على أن هناك وطنيين ثابتين صادقين يُؤتمنون على الدولة.

وأضاف خلال زيارة أجراها لمقر وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن هناك من تسلل إلى مفاصل الدولة، وعلى وجه التحديد وزارة الداخلية، لكنه تابع: "هؤلاء سيبقون في التسلل، ولن يحققوا أهدافهم والتاريخ سيلفظهم".

وأشار إلى أن هناك من تعمد تفتيت الدولة أو عملوا على محاولة تفتيتها، معربًا عن ثقته في قدرة وزارة الداخلية على التصدي لهؤلاء بكل قوة، لإبقائهم في مذبلة التاريخ، وفق تعبيره.

وأكد سعيّد: "هؤلاء تسللوا في مرات عديدة ويحاولون الآن التسلل، ولا فرق بينهم وبين كبير منافقي يثرب".

وأكد أن بلاده ستتصدى لهؤلاء في إطار القانون، مشددًا على أن أي محاولة للمساس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجَه بأقصى مما يتوقعون، داعيًا خصومه للامتثال للقانون.