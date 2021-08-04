ألمانيا تلغي رحلة لترحيل أفغان إلى بلادهم

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم إلغاء رحلة ترحيل أفغان من ألمانيا إلى بلادهم، كانت مقررة مساء الثلاثاء.

وذكرت مصادر لـ (د.ب.أ) أن العديد من الأفغان الذين كان من المقرر أن يسافروا من ميونيخ إلى كابول كانوا قد تم إحضارهم بالفعل إلى العاصمة البافارية، عندما ألغيت الرحلة.

ولم ترد في البداية أي معلومات رسمية عن سبب اتخاذ هذه الخطوة.

وأصيب عدد من الأشخاص في انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية الثلاثاء بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع.

وفي السنوات القليلة الماضية، رحلت ألمانيا عددا من الرجال الأفغان، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم وما يسمى بالتهديدات الإرهابية، إلى أفغانستان رغما عن إرادتهم.

ومنذ أن بدأت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الانسحاب من أفغانستان في أيار/مايو ووسعت حركة طالبان سيطرتها على أجزاء من البلاد، أصبحت عمليات الترحيل مثيرة للجدل بشكل متزايد.