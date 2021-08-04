لبيب عن صفقة حسام حسن: لن نتحدث إلا إذا كنت نائما

نفى حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك الأنباء التي تتردد عن انتقال حسام حسن، لاعب سموحة المُعار إلى أهلي طرابلس الليبي حاليًا إلى الأبيض.

وكانت أنباء قد ترددت في الآونة الأخيرة عن احتمالية انتقال حسام حسن للزمالك مقابل بيع أسامة فيصل ومحمد عبد السلام وإعارة مصطفى فتحي لسموحة.

وقال لبيب في تصريحات لقناة الزمالك :"الحديث عن التعاقد مع حسام حسن بذلك المقابل لا أساس له.. هذا الاتفاق لا يمكن أن يحدث إلا إذا كنت نائمًا وقت إبرامه".

وأضاف :"أسامه فيصل هو المستقبل نادي الزمالك ولا يمكن أن يتم بيعه، وإذا كان كارتيرون لن يعتمد عليه فمن الوارد أن يخرج للإعارة من أجل المشاركة بدلًا من التواجد بديلًا".

وأتم لبيب تصريحاته مُعلقًا على بيع أسامة فيصل قائلًا :"لن نبيعه إلا إذا وصلنا عرضًا لا يرفض، مثلا 50 مليون جنيه".